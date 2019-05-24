Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников

Директор школы во Владивостоке, где ученики устроили вечеринку в стиле БДСМ, не уволилась, заявил депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов.

«Директор расстроенная, но не уволилась», — написал он в комментариях к своему посту в Facebook в пятницу, 24 мая.

По мнению народного избранника, ничего страшного не произошло.

«А что у всех так пукан рвет? Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец», — сказал депутат, назвав критикующих вечеринку «бабками на лавке и мракобесами».

Он добавил, что в понедельник будет разбираться по этому поводу, и если директора всё же уволят, то пригрозил пожаловаться в прокуратуру на департамент образования.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 на дне самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться.