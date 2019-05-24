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Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

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Фото: youtube.com
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Участницу флешмоба в стиле БДСМ, устроенного владивостокскими старшеклассниками, оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами. Об этом рассказал один из учеников школы, пожелавший остаться неизвестным.

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По словам собеседника журналистов, еще одного участника акции, десятиклассника, распылявшего порошок из огнетушителя, отчисляют из школы, передает радио «Говорит Москва».

При этом школьник рассказал, что не все учителя и родители отнеслись к костюмированному шествию отрицательно. Некоторые из них порадовались, что выпускникам удалось повеселиться.

Ранее 24 мая пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов заявил, что в ведомстве не приветствуют БДСМ-флешмоб. Он подчеркнул, что есть много достойных примеров творческой активности выпускников, но этот случай не имеет с ними ничего общего.

Вечеринка прошла 22 мая в школе №74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться, но позже передумала, хотя, по словам депутата краевого собрания от КПРФ Артема Самсонова, была расстроена.

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