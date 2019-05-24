Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Участницу флешмоба в стиле БДСМ, устроенного владивостокскими старшеклассниками, оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами. Об этом рассказал один из учеников школы, пожелавший остаться неизвестным.

По словам собеседника журналистов, еще одного участника акции, десятиклассника, распылявшего порошок из огнетушителя, отчисляют из школы, передает радио «Говорит Москва».

При этом школьник рассказал, что не все учителя и родители отнеслись к костюмированному шествию отрицательно. Некоторые из них порадовались, что выпускникам удалось повеселиться.

Ранее 24 мая пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов заявил, что в ведомстве не приветствуют БДСМ-флешмоб. Он подчеркнул, что есть много достойных примеров творческой активности выпускников, но этот случай не имеет с ними ничего общего.

Вечеринка прошла 22 мая в школе №74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться, но позже передумала, хотя, по словам депутата краевого собрания от КПРФ Артема Самсонова, была расстроена.