Милонов попросил выпускников не превращать речную прогулку в «дикую попойку»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил кинологам проверять выпускников на наркотики перед посадкой на борт прогулочных судов. Таким образом он прокомментировал намерение ФГБУ «Канал имени Москвы» провести внеплановые проверки кораблей перед школьными выпускными.

При этом Милонов считает, что в школьных выпускных, проводимых на кораблях, ничего плохого нет. «Другое дело, чтобы это не превращалось в дикую попойку с наркотиками и чтобы команда корабля — командир, капитан — несла бы ответственность за это», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

Депутат подчеркнул, что выпускники не должны превратиться «в мертвые тушки, опорожняющие желудок за борт», передает НСН.

22 мая в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщили, что в преддверии последнего звонка и выпускных могут провести внеплановую проверку прогулочных судов при обращении со стороны школ или представителей правоохранительных органов.

Ранее 24 мая пресс-секретарь Минпросвещения РФ Андрей Емельянов заявил, что ведомство не приветствует костюмированный праздник в стиле БДСМ, который устроили выпускники одной из школ Владивостока.