Милонов назвал сотрудников «Левада-центра» извращенцами

Депутат Госдумы Виталий Милонов 23 мая прокомментировал результаты социологического исследования «Левада-центра», согласно которому 47% россиян выступают за равные права для представителей сексуальных меньшинств.

По мнению парламентария, представленные данные не соответствуют действительности, а «Левада-центр», «как старый грантоед, отрабатывает повестку», передает НСН.

«Конечно, эта цифра вранье. Те, кто это озвучивает, — совершенно профнепригодные товарищи, поскольку они под политическую задачу подгоняют цифры по социологии. Я думаю, что в «Левада-центре» набралась критическая масса извращенцев, поэтому они пытаются такой перформанс осуществить», — сказал Милонов.

В апреле сообщалось, что Милонов, а также глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский стали лидерами по количеству жалоб на неэтичные высказывания среди депутатов Госдумы.