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Милонов предложил задуматься о блокировке Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Задуматься о блокировке Facebook предложил в четверг, 16 мая, депутат Госдумы Виталий Милонов. Он поддержал «Федеральное агентство новостей» (ФАН), пострадавшее из-за блокировки аккаунта редакции в соцсети. Также парламентарий объяснил, почему считает необходимым поддерживать российские СМИ в борьбе с прозападными ресурсами.

«Если мы видим какой-нибудь зашкварный иностранный ресурс типа «Радио Свобода», у США подключается вся мощь, санкции и так далее. А если наших несправедливо обижают, то у нас все отмалчиваются, а вдруг они тоже попадут в какой-нибудь санкционный список», — заявил депутат.

Милонов предложил выработать такие правила, чтобы в случае нарушения российского законодательства можно было блокировать любой ресурс, включая Facebook.

Парламентарий считает, что свобода слова существует в Facebook в двух случаях — если пользователь пишет оппозиционные и антироссийские посты или постит рецепты шарлотки, передает НСН. Поэтому Facebook является враждебным России ресурсом, резюмировал он.

Ранее 16 мая ФАН потребовало от Калифорнийского суда продолжить рассмотрение иска к Faсebook.

Весной прошлого года администраторы соцсети без объяснения причин заблокировали аккаунт агентства, лишив тем самым русскоязычных читателей издания доступа к информации о происходящем в России и мире и нарушив Первую поправку к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Требования СМИ заключаются в следующем: аккаунт издания должен быть восстановлен, а Faсebook — оштрафован.

29 марта в России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти. Документы были приняты Госдумой 7 марта, одобрены Советом Федерации 13 марта, а 18 марта их подписал президент страны Владимир Путин.

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