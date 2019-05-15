Прямой эфир

Милонов назвал поклонников «Игры престолов» хомяками и кроликами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сериал «Игра престолов» является «попсой», которую создатели «скармливают» зрителям, пока «пипл хавает». Такое мнение парламентарий высказал в беседе с агентством городских новостей «Москва», отметив, что не смотрел ни одной серии телесаги.

Милонов подчеркнул, что кроме сериала в мире есть множество несправедливых и неправильных вещей, «которые действительно требуют нашего вмешательства».

«А лить сопли вокруг «Игры престолов» — ну это просто люди ведут себя запрограммировано, поскольку создатели сериала хотят, чтобы они так себя вели. Они ведут себя как кролики, как хомяки. Это просто кинoшка, которую сегодня сняли, завтра — не сняли», — пояснил депутат.

Ранее в мае ВЦИOМ опубликовал данные исследования, согласно которому «Игру престолов» не смотрели 71% россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал об отношении Путина к «Игре престолов»
Фанаты «Игры престолов» нашли новый ляп в финальном сезоне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017