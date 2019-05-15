Милонов назвал поклонников «Игры престолов» хомяками и кроликами

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сериал «Игра престолов» является «попсой», которую создатели «скармливают» зрителям, пока «пипл хавает». Такое мнение парламентарий высказал в беседе с агентством городских новостей «Москва», отметив, что не смотрел ни одной серии телесаги.

Милонов подчеркнул, что кроме сериала в мире есть множество несправедливых и неправильных вещей, «которые действительно требуют нашего вмешательства».

«А лить сопли вокруг «Игры престолов» — ну это просто люди ведут себя запрограммировано, поскольку создатели сериала хотят, чтобы они так себя вели. Они ведут себя как кролики, как хомяки. Это просто кинoшка, которую сегодня сняли, завтра — не сняли», — пояснил депутат.

Ранее в мае ВЦИOМ опубликовал данные исследования, согласно которому «Игру престолов» не смотрели 71% россиян.