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Минпросвещения высказалось о БДСМ-вечеринке школьников во Владивостоке

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Фото: РЕН ТВ
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Минпросвещение РФ не приветствует костюмированный праздник в стиле БДСМ, который устроили выпускники одной из школ Владивостока, заявил пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов в пятницу, 24 мая.

«Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке», — цитирует его «Интерфакс».

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По его словам, в ведомстве видят много достойных примеров творческой активности выпускников на последний звонок — от памятных видеороликов учителям до поэтических состязаний. Однако проявления, подобные вечеринке с костюмами в стиле БДСМ «не имеют с этим ничего общего» и могут оскорбить преподавателей, подчеркнул чиновник.

Как отметил Емельянов, ситуация вновь напомнила ему о повышенной роли воспитательного процесса в системе образования и в семье.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 на дне самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться.

Видео распространили в соцсетях и местных СМИ. Некоторых пользователей возмутил внешний вид и поведение подростков.

За директора вступился депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов. По его мнению, те, кто критикует вечеринку, — это «бабки на лавке и мракобесы».

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