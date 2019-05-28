Против работников колонии в Одессе возбудили дело после бунта арестантов

В отношении сотрудников Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе возбудили уголовное дело после того, как в пенитенциарном учреждении произошел бунт заключенных. Об этом во вторник, 28 мая, сообщается на сайте украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

В ведомстве пояснили, что в действиях работников колонии усматриваются признаки служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса страны). В настоящее время в их отношении ведется досудебное расследование.

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и плохое качество продуктов. В ГБР подчеркнули, что администрация колонии неоднократно получала соответствующие жалобы, но никаких действий для исправления ситуации предпринято не было. В результате это привело к волнениям арестантов и пожару в учреждении, который повредил здания, пожарную технику и другое имущество.

Бунт в одесской колонии произошел накануне, 27 мая. Тогда же сообщалось, что 15 заключенным удалось бежать, но это информация не подтвердилась. Волнения был подавлены сотрудниками правопорядка. По словам уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, в результате ЧП никто существенно не пострадал.