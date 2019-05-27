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Полиция изолировала зачинщиков бунта в одесской колонии

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники правоохранительных органов изолировали зачинщиков бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе. По словам представителей украинской нацполиции, с ними ведутся переговоры.

В пресс-службе ведомства также отметили, что на территории исправительного учреждения создан штаб из различных силовых структур. Правоохранители полностью контролируют ситуацию, передает «РИА Новости».

По предварительной информации, в результате волнений пострадали четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Массовые беспорядки в колонии начались в понедельник, 27 мая. По данным журналистов, недовольство заключенных вызвало питание. Украинское издание «Думская» сообщало, о побеге 15 заключенных, однако позднее эта информация не подтвердилась. Местные СМИ также пишут о пожаре в пенитенциарном учреждении.

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