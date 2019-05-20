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Во время бунта в колонии в Таджикистане погибли 29 осужденных за членство в ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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29 заключенных, осужденных за членство в группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), убиты после попытки побега из колонии города Вахдат в республике Таджикистан. Об этом 20 мая сообщили в Министерстве юстиции страны.

Инцидент произошел накануне примерно в 20:30 (18:30 мск) в колонии строгого режима №2/3. Всего в тюрьме содержится порядка 1500 заключенных, отмечает ТАСС.

Группа из 30 заключенных, отбывающих наказание за членство в ИГ, вооружившись ножами и другими острыми предметами, захватили и убили троих надзирателей, и пытались совершить побег.

«В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами», - заявил замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

Уточняется, что в настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем администрации колонии.

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