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Более 30 заключенных сбежали из тюрьмы в Индонезии

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Фото: Global Look Press/Tubagus Aditya Irawan
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После бунта из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура сбежали 34 заключенных. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.

Отмечается, что беспорядки начались 11 мая в 2:00 по местному времени (22:00 мск, 10 мая) после задержания одного из преступников за употребление наркотиков. В ответ заключенные начали бросать камни в сотрудников службы безопасности и подожгли здание тюрьмы.

Пожарные начали эвакуацию заключенных, однако огонь они потушили уже на рассвете. Большая часть здания к тому времени сгорела.

По словам начальника региональной полиции Ахмада Давида, было эвакуировано 119 человек, еще 495 заключенных ожидают перевода в другие тюрьмы.

Он добавил, что в настоящее время полиция продолжает поиск беглецов.

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