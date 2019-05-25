Около 30 человек погибли в беспорядках в полицейском изоляторе в Венесуэле

Не менее 29 заключенных погибли в пятницу, 24 мая, во время беспорядков в полицейском изоляторе в Венесуэле. Ранее сообщалось, что убиты были 23 человека.

Как пишет El Nacional, ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Пока не известно, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль.

Отмечается, что беспорядки произошли в районе Акаригуа в штате Португеса на северо-западе страны. Официальных сведений о происшествии не поступало.

В марте 2018 года в результате бунта в тюрьме в венесуэльском штате Карабобо погибли 68 человек.

20 мая 29 заключенных, осужденных за членство в группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), были убиты после попытки побега из колонии города Вахдат в Республике Таджикистан.