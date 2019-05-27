В Нацполиции назвали цель бунта заключенных в одесской колонии

Заключенные попытались захватить административное здание Южной исправительной колонии №51 в Одессе по указке «воров в законе», заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Цель — дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ДКВС и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать», — написал силовик в своем Facebook.

Он пригрозил, что «ворам в законе» жить на Украине станет еще тяжелее.

Массовые беспорядки в колонии начались в понедельник, 27 мая. Украинское издание «Думская» сообщало о побеге 15 заключенных, однако позднее эта информация не подтвердилась. Местные СМИ также писали о пожаре в пенитенциарном учреждении.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, заложниками бунтующих стали три медработника и три охранника, которые уже освобождены. Поводом для беспорядков стали обыски, которые проводились у осужденных. При этом ранее сообщалось, что беспорядки начались из-за питания.

К настоящему моменту бунт удалось подавить. Осужденные разошлись в локальные сектора.