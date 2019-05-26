Трамп пообещал не проигрывать в торговых войнах

Вашингтон больше не будет терпеть поражения в торговых войнах, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который находится с официальным визитом в Японии.

«Подлинная торговая война началась еще 30 лет назад, и мы ее проиграли. Наступила новая светлая эра, эра прозрения. Больше мы не проиграем!», — приводит слова главы Белого дома «Интерфакс».

В настоящее время США ведут торговые переговоры с КНР, чтобы урегулировать ситуацию с пошлинами, которые страны ввели в отношении американских и китайских товаров.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В этот же день КНР приняла зеркальные ответные меры.

23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд товаров из Китая объемом $16 млрд, что стало поводом для нового ответа КНР. Список товаров включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Позже, в начале декабря 2018 года, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер согласился не повышать тарифов с 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта.

Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение. Однако 11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из страны.