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Члены американской торговой палаты начали переносить производство из КНР

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Фото: REUTERS/Jason Lee/Illustration
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Около 40% компаний, входящих в состав двух американских торговых палат в Китае, рассматривают перенос производства оттуда в другие страны или уже сделали это на фоне торговой войны.

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Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 22 мая, данные совместного опроса Американской торговой палаты в Китае (AmCham China) и Американской торговой палаты в Шанхае (AmCham Shanghai), которые приводит «РИА Новости».

При этом только 6% опрошенных говорят о переносе производства в США, тогда как 24,7% рассматривают страны Юго-Восточной Азии, 10,5% — Мексику, чуть более 8% — Индию, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланку.

Почти 75% участников исследования заявили о негативном влиянии повышения таможенных пошлин обеими странами. Однако 60% опрошенных не планируют переносить производство из КНР.

В опросе приняли участие около 250 компаний. В состав Американской торговой палаты в Китае входят представители около 900 компаний, в Американскую торговую палату в Шанхае – около 1500 компаний.

20 мая президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая из-за роста ввозных пошлин. Он отметил, что у США и Китая была хорошая возможность заключить торговое соглашение, однако в Пекине ею не воспользовались, и тогда Вашингтон поднял пошлины. Так что, по мнению Трампа, Китай сам виноват в сложившейся ситуации.

10 мая Соединенные Штаты увеличили размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп назвал этот шаг последствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке. В Пекине в ответ на это сообщили о готовности принять соответствующие меры.

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