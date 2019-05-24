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Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.

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Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.

Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В этот же день КНР приняла зеркальные ответные меры.

23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд товаров из Китая объемом $16 млрд, что стало поводом для нового ответа КНР. Список товаров включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Позже, в начале декабря 2018 года, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения.

Американский лидер согласился не повышать тарифов с 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта. Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение.

Однако 11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из страны.

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