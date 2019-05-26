Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло в Перу

0
Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 8 баллов зафиксировали на севере Перу в воскресенье, 26 мая. Об этом говорят данные Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр толчков находится в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунсас, в котором проживает около 9 тыс. человек. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Очаг землетрясения расположен на глубине 115 километров.

Ранее 25 мая здания гимназии, детского сада пяти школ и жилые дома пострадали в Дагестане из-за землетрясений магнитудой 4,4 и 2,3, произошедших в Буйнакском районе ночью. Подземные толчки были зафиксированы в трех и пяти километрах от Халимбекаула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Алеутских островов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017