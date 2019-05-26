Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 8 баллов зафиксировали на севере Перу в воскресенье, 26 мая. Об этом говорят данные Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр толчков находится в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунсас, в котором проживает около 9 тыс. человек. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Очаг землетрясения расположен на глубине 115 километров.

Ранее 25 мая здания гимназии, детского сада пяти школ и жилые дома пострадали в Дагестане из-за землетрясений магнитудой 4,4 и 2,3, произошедших в Буйнакском районе ночью. Подземные толчки были зафиксированы в трех и пяти километрах от Халимбекаула.