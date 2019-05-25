Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Эпицентр находился в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км. Подземные толчки также ощущались в городе Буйнакске, пишет ТАСС.

Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая. Как отмечается, его эпицентр находился в 25 км к западу от столицы региона Махачкалы, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.