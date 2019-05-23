Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Алеутских островов

0
Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У берегов Алеутских островов (США) в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Алеутские острова расположены к юго-западу от Аляски. Угроза цунами отсутствует, заявили специалисты. О жертвах и разрушениях сведений нет.

Эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северо-востоку от острова Амактигнак. Очаг землетрясения находился на глубине 27,8 км.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая сразу три землетрясения были зарегистрированы на Сахалине и вблизи Курильских островов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали в Панаме в результате землетрясения
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017