Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Алеутских островов

У берегов Алеутских островов (США) в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Алеутские острова расположены к юго-западу от Аляски. Угроза цунами отсутствует, заявили специалисты. О жертвах и разрушениях сведений нет.

Эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северо-востоку от острова Амактигнак. Очаг землетрясения находился на глубине 27,8 км.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая сразу три землетрясения были зарегистрированы на Сахалине и вблизи Курильских островов.