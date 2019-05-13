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Пять человек пострадали в Панаме в результате землетрясения

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Фото: twitter.com/Sinaproc_Panama
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По меньшей мере пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в Панаме в результате землетрясения, которое произошло на границе этой страны с Коста-Рикой. Об этом говорится в понедельник, 13 мая, в Twitter панамской Национальной системы гражданской защиты.

Уточняется, что травмы получили двое детей семи и восьми лет, а также 17-летний подросток. Кроме того, в результате инцидента полностью разрушены два жилых дома, еще два здания получили частичные обрушения.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на понедельник. Эпицентр находился на расстоянии 201 км к юго-востоку от Сан-Хосе, столицы Коста-Рики. Подземные толчки зафиксированы на глубине 12 км.

10 мая в Японии зафиксировали два сильных землетрясения с разницей в час. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе города Миядзаки, второе магнитудой 6,3 произошло в 39 км к востоку от этого города.

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