В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, его эпицентр находился в 25 км к западу от столицы региона Махачкалы, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

При этом местные жители в социальных сетях публикую видео с последствиями стихии. Так, на обнародованных кадрах видно, что в результате землетрясение потолки в некоторых домах дали трещины, осыпалась штукатурка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая сразу три землетрясения были зарегистрированы на Сахалине и вблизи Курильских островов.