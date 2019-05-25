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Из-за землетрясений в Дагестане пострадали пять школ и 20 домов

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Фото: РИА Новости/Башир Алиев
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В Дагестане из-за землетрясения пострадали здания гимназии, детского сада и пяти школ, также получили повреждения жилые дома. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Буйнакского района.

«Повреждения средней степени получили, по визуальной оценке, семь объектов образования — это гимназия, школы № 2, 3, 4, 6, 7 и детский сад № 18», — сказал собеседник агентства.

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В региональном управлении МЧС сообщили, что в учебных заведениях потрескались стены и осыпалась штукатурка.

Также сообщается, что повреждения получили 20 частных домовладений в селе Халимбекаул. В администрации района уточнили, что несущие конструкции зданий не пострадали, жертв и разрушений нет, а все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В администрации города начала работу комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая предварительно оценила последствия землетрясения и причиненного ущерба.

Ранее 25 мая сообщалось, что в Буйнакском районе ночью произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3. Подземные толчки были зафиксированы в трех и пяти километрах от Халимбекаула.

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