Прямой эфир

Сразу несколько землетрясений произошли на Сахалине и Курилах

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 19 мая сразу три землетрясения зарегистрированы на Сахалине и вблизи Курильских островов. Об этом сообщает Sakhalin.info со ссылкой на сейсмологический сервис eqalert.ru.

Первые толчки магнитудой 3–4 были зафиксированы в центральной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 12 км. Толчки ощущались в населенных пунктах Палево, Ясное, Онор, Дуэ, Михайловка, Пильво.

Позже землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 60 км от села Крабозаводское на острове Шикотан.

Через несколько часов еще одно сейсмоявление зафиксировали в районе острова Итуруп. Магнитуда составила 4,4. Очаг залегал на глубине 116 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали в Панаме в результате землетрясения
В Японии зафиксировано два сильных землетрясения с разницей в час

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017