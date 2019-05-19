Сразу несколько землетрясений произошли на Сахалине и Курилах

В ночь на 19 мая сразу три землетрясения зарегистрированы на Сахалине и вблизи Курильских островов. Об этом сообщает Sakhalin.info со ссылкой на сейсмологический сервис eqalert.ru.

Первые толчки магнитудой 3–4 были зафиксированы в центральной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 12 км. Толчки ощущались в населенных пунктах Палево, Ясное, Онор, Дуэ, Михайловка, Пильво.

Позже землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 60 км от села Крабозаводское на острове Шикотан.

Через несколько часов еще одно сейсмоявление зафиксировали в районе острова Итуруп. Магнитуда составила 4,4. Очаг залегал на глубине 116 км.