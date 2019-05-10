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В Японии зафиксировано два сильных землетрясения с разницей в час

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в пятницу, 10 мая, у побережья Японии. По данным сейсмологов, землетрясение произошло на юго-востоке острова Кюсю, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 39 км к востоку от города Миядзаки, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

За час до этого в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубин 30 км, а эпицентр находился в 22 км к востоку от Миядзаки.

Сперва власти распространили заявление о вероятности возникновения цунами, но потом оно было отозвано.

Ранее ученые исключили вероятность глобальной катастрофы из-за извержения Йеллоустонского супервулкана в США.

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