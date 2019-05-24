Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях. Это позволило Афинам стать членом еврозоны в 2001 году, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, валютный союз должен быть крепче брака. Иначе верить в него никто не будет, подчеркнул Юнкер в беседе с немецким изданием Bild. «Именно поэтому, перед тем как принимать страну в зону евро, нужно проверять всё тщательнее, чем проверяли раньше», — отметил в пятницу, 24 мая, председатель ЕК.

В настоящее время система оценки данных, предоставляемых странами, изменена. «Теперь Евростат может в каждой стране ЕС всё проверить», — цитирует Юнкера RT.

Ранее в пятницу стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны. Он соответствующее предложение категорически отверг.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз. Международные кредиторы согласились выделить Афинам финансовую помощь, потребовав в ответ принять программу жесткой экономии. За всё время государство получило более €240 млрд от Еврогруппы.

Летом прошлого года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находилась с 2010 года. По итогам 2018-го внешний долг государства составил €357,25 млрд (192,4% ВВП). Ожидается, что в текущем году этот показатель снизится на 12,8%, до 179,6% ВВП, или €346,2 млрд.