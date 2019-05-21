Прямой эфир

Представитель Гуайдо провел переговоры с американскими военными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, Карлос Веккьо провел переговоры с военными США. Об этом он написал в Twitter во вторник, 21 мая.

«Венесуэла может на десятилетия погрузиться в войну»
Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос — о том, как избежать кровопролития в латиноамериканской стране

«У нас прошла встреча с представителями госдепартамента США и Пентагона для обсуждения совместных механизмов сотрудничества, стратегического планирования и продвижения в разрешении социального, политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле», — написал Веккьо.

По его словам, стороны довольны достигнутым прогрессом и намерены продолжать диалог.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

23 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Ограничительные меры коснулись также четырех подразделений банка, два из которых расположены в республике и по одному — в Боливии и Уругвае.

5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя санкции в отношении двух нефтяных компаний. Ограничения также были наложены на танкер, задействованный в перевозках сырья из Боливарианской Республики на Кубу, и на 34 судна компании PDVSA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лодка с 21 мигрантом затонула у берегов Венесуэлы
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017