Представитель Гуайдо провел переговоры с американскими военными

Представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, Карлос Веккьо провел переговоры с военными США. Об этом он написал в Twitter во вторник, 21 мая.

«У нас прошла встреча с представителями госдепартамента США и Пентагона для обсуждения совместных механизмов сотрудничества, стратегического планирования и продвижения в разрешении социального, политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле», — написал Веккьо.

По его словам, стороны довольны достигнутым прогрессом и намерены продолжать диалог.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

23 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Ограничительные меры коснулись также четырех подразделений банка, два из которых расположены в республике и по одному — в Боливии и Уругвае.

5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя санкции в отношении двух нефтяных компаний. Ограничения также были наложены на танкер, задействованный в перевозках сырья из Боливарианской Республики на Кубу, и на 34 судна компании PDVSA.