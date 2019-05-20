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Первый случай клещевого энцефалита выявили в Санкт-Петербурге

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Активность клещей продолжает расти в Санкт-Петербурге. Врачи сообщили о первом случае клещевого энцефалита и рекордном количестве обращений по поводу укусов.

По данным специалистов клинической больницы им. С.П. Боткина, за неделю в медицинское учреждение обратились 396 человек. Это наибольший показатель с начала 2019 года. У пятерых пациентов выявили боррелиоз, у одного — клещевой энцефалит, уточняет телеканал «78».

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,2 тыс. жителей города.

Врачи напоминают, что при укусе клеща необходимо в течение трех суток обратиться в медицинское учреждение для введения противоклещевого иммуноглобулина.

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