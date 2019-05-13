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Более 300 жителей Тверской области пострадали от укусов клещей

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В Тверской области отмечается снижение активности клещей. С начала сезона к медикам обратились более 300 человек.

По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших примерно в два раза меньше, чем было зафиксировано в те же даты 2018 года. За неделю зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза в Калининском районе. При этом медики пока не зафиксировали ни одного случая клещевого энцефалита, сообщают «Тверские ведомости».

По данным лабораторных исследований, возбудитель боррелиоза обнаружен в 16% сданных на анализы клещей. Переносчики клещевого энцефалита не обнаружены.

На текущий момент проведена акарицидная обработка более 42 га различных территорий, в том числе летних оздоровительных учреждений. Общая площадь обработки превысит 400 га.

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