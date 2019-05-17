Активность клещей возросла почти вдвое в Башкортостане

Медики отмечают значительный рост активности клещей на территории Башкортостана. В центр гигиены и эпидемиологии обратились более 2,1 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было отмечено значительно меньшее количество укусов. В Башкортостане уже проведена акарицидная обработка территорий общей площадью более 2,3 тыс. га. Всего же планируется обработать около 4 тыс. га, сообщает ИА «Башинформ».

С населением проводят разъяснительную работу о мерах профилактики. Гражданам напоминают, что при выходе на природу необходимо носить защитную одежду и использовать акарицидные средства для обработки одежды.