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Эксперт предупредил о последствиях возможной утечки ядерных отходов США в океан

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Фото: Global Look Press/ Robin Loznak
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Утечка ядерных отходов США в Тихий океан может иметь катастрофические последствия. Об этом в эфире НСН заявил ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов.

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«Ясно, что это опасно, радиоактивные отходы же не растворяются в воде. Они хранятся, пока не наступит период полураспада. Не дай бог, чтобы люди там купались или ловили рыбу. Это может привести к катастрофе для населения», — пояснил специалист.

Тараканов добавил, что с подобной ситуацией риска утечки пришлось столкнуться и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивные отходы попадали в реки и протоки. На них инженерные войска Минобороны СССР построили 170 дамб, закрывали их не бетоном, а камнем циолит, обладающим свойством притягивать отходы.

Ранее 20 мая сообщалось, что радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут попасть в Тихий океан. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, «ядерный гроб», который США построили на острове Ранит в конце 1970-х годов для хранения отходов, разрушается, и радиоактивные вещества могут вытекать в океан. Он подчеркнул, что тихоокеанский регион уже становился жертвой испытаний.

Вблизи Маршалловых островов во времена холодной войны США провели 67 ядерных испытаний, включая взрыв водородной бомбы «Браво», которая в тысячу раз мощнее сброшенной на Хиросиму. Многие жители региона тогда были вынуждены покинуть свои дома, а другие пострадали из-за радиоактивных осадков. Остатки почвы и пепла от взрывов укрыли в кратере и закрыли бетонным куполом толщиной 43 см, который начал давать трещины и может развалиться из-за тропического циклона.

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