Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут попасть в Тихий океан. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, «ядерный гроб», который США построили на острове Ранит в конце 1970-х годов для хранения отходов, разрушается, и радиоактивные вещества могут вытекать в океан.

«Тихоокеанский регион был жертвой испытаний в прошлом. Я говорил с президентом Маршалловых Островов (Хильдой Хейн. — Ред.), которая очень обеспокоена из-за риска утечки радиоактивных материалов в этом районе», — цитирует Гутерриша Fox News.

Вблизи этих островов во времена холодной войны США провели 67 ядерных испытаний, в том числе взорвав водородную бомбу «Браво», которая в 1 тыс. раз мощнее сброшенной на Хиросиму.

Тогда многие жители Маршалловых островов были вынуждены покинуть свои дома, а другие пострадали из-за радиоактивных осадков.

Остатки почвы и пепла от взрывов американские власти укрыли в кратере и закрыли бетонным куполом, в котором сейчас появились трещины и который может развалиться из-за обычного тропического циклона.

Гутерриш призвал принять меры для предотвращения возможной катастрофы.