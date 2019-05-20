Названы способы избавления от целлюлита за две недели

Медики назвали способы избавления от целлюлита в короткие сроки. По словам экспертов, важен комплексный подход, включающий в себя сокращение потребления углеводов, занятия спортом и массаж.

Косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько пояснила, что целлюлит представляет собой накопление жира в клетках и может встречаться даже у худых людей, так как одной из причин его появления является гормональный дисбаланс.

Из-за разного строения подкожно-жировой клетчатки целлюлит чаще встречается у женщин. Это обусловлено тем, что у них перегородки между жировыми клетками расположены перпендикулярно дерме, а у мужчин под углом.

Однако победить целлюлит полностью возможно.

«Прежде всего это диета, во-вторых, физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры — ручные и механические массажи. Если человек не занимается физическими нагрузками и не соблюдает диету, то ничего не поможет», — пояснила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова.

Врач подчеркнула, что безуглеводную диету следует соблюдать постоянно, а массаж можно делать пару раз в неделю. При этом можно использовать специальные антицеллюлитные кремы. Такие совокупные меры приведут к видимым результатам уже через две недели.

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