Бизнес-миссия выполнена: компании из ФРГ вложатся в Тверскую область

Немецкий бизнес вложит в проекты на территории Тверской области почти 4,5 млрд рублей и создаст около 500 новых рабочих мест. В частности, в регионе планируется запустить производство медицинских изделий, а также комплектующих для различных отраслей промышленности. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в Берлин 16–17 мая. Бизнес-миссия в Германию позволила региону обеспечить себя стратегическими инвестициями на несколько лет вперед.

В роад-шоу приняли участие более 60 немецких компаний. Представители Тверской области рассказали об инвестиционном потенциале субъекта в сфере промышленности, АПК и туризма.

С руководством Siebenhaar Antriebstechnik GmbH — одного из ведущих изготовителей комплектующих для разных отраслей — обсуждались перспективы строительства нового предприятия по производству редукторов и лебедок. Объем инвестиций должен составить 1 млрд рублей. Компания намерена приобрести участок на будущей территории промышленной площадки «Боровлево-3».

А Lichtgitter GmbH готов создать в Тверской области мощности по производству решетчатого настила и вложить в это порядка 400 млн рублей.

— У нас есть ряд предприятий, которые осуществляют оцинковку готовой продукции. Эти компании могли бы стать партнерами Lichtgitter GmbH. Можно создать кооперацию, — отметил Игорь Руденя.

3 млрд рублей в создание производственно-логистического комплекса в Тверской области планирует вложить компания B.Braun Melsungen AG, выпускающая продукцию в сфере здравоохранения. У нее уже есть в регионе предприятие по изготовлению инфузионных растворов. Строительство комплекса Capacity Extension Tver подразумевает поэтапный ввод производств медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов и средств дезинфекции.

— Регион готов обеспечить компании ряд преференций. При условии, что налоги от работы нового предприятия будут поступать в областной бюджет, — подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, совместные с Германией проекты могут появиться в культурной и туристической сферах. Речь идет, например, о создании кластера круизного отдыха «Волжское море». Также делегации выразили готовность сотрудничать в подготовке специалистов для ключевых отраслей региона.

— Для нас важно заложить культуру и эстетику муниципального управления в районах. От качественной работы руководителей и администраций зависят развитие бизнеса, привлечение инвестиций, благоустройство и комфорт жителей. В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов предпринимательства практически на 5 тыс. — это означает создание 35 тыс. новых рабочих мест, — сообщил губернатор Тверской области.

Глава субъекта отметил, что регион привлекателен для инвесторов удобным географическим положением, транспортной и логистической доступностью. Кроме того, областные власти обеспечивают поддержку и сопровождение проектов до ввода объектов в эксплуатацию.

Региональное сотрудничество между Россией и Германией имеет давнюю историю, напомнил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

— И сегодня Тверской области есть что показать и предложить немецким партнерам, — считает посол.

Регион усиливает взаимовыгодные экономические отношения с немецким бизнесом, отметил руководитель Торгового представительства РФ в Германии Андрей Соболев. С 2006 года общий объем инвестиций компаний из ФРГ в областную экономику составил более €76,7 млн. За это время создано более 1,6 тыс. рабочих мест.

Дополнительные 4,5 млрд рублей инвестиций — значительная сумма для небольшого региона, уверен глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Решение компаний из ФРГ вложить эти средства в различные производства региона свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате Тверской области и об адекватности усилий региональных властей по привлечению инвесторов, — отметил эксперт.

По его словам, с иностранным бизнесом регулярно взаимодействует не менее 35 российских регионов.

— Их количество будет расти: Россия становится все более привлекательным местом для инвестиций. В нашей стране нормальный правовой режим, невысокие издержки, кроме того, гарантирована репатриация законно полученной прибыли, — пояснил Дмитрий Орлов.

Свои производства в Тверской области уже имеют Schiedel, METRO Group, B.Brown, Otto Group и Direct Group, Globus.