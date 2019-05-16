Испанский суд снял с певицы Шакиры обвинения в плагиате

В Испании арбитражный суд Мадрида снял с колумбийской певицы Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta, которая была записана в дуэте с Карлосом Вивесом. Об этом сообщает 16 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее о плагиате заявил кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. Он сказал, что в тексте песни La bicicleta используются без разрешения фрагменты из композиции Yo te quiero tanto, написанной кубинцем в 1997 году.

В постановлении суда сказано, что композиции «абсолютно разные». Так определили эксперты, изучившие и сравнившие две песни. Отмечается, что песни написаны с использованием одинаковых ключевых знаков, но имеют разную структуру с различиями в плане музыкального дискурса, в аранжировке, качестве и объеме текста.

Слушания по данному делу состоялись в марте этого года. Шакира на суде отрицала обвинения и заявляла, что никогда раньше не была осуждена за плагиат.

Песня La bicicleta дебютировала в мае 2016 года в Испании. Она стала хитом, звучала в эфире ведущих радиостанций, а также в барах и ресторанах страны на протяжении всего лета.

У Шакиры пять наград МTV Video Music Awards, две «Грэмми», семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на Аллее славы в Лос-Анджелесе.