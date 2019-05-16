В Кремле не получали приглашения на инаугурацию Зеленского

В Кремле не получали каких-либо приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, планируются ли в связи с инаугурацией какие-либо контакты между Москвой и Киевом, Песков ответил, что ему неизвестно о подобных планах.

«Насколько я знаю, никаких не было приглашений на каких-либо уровнях. Я не знаю, как на Украине, но во многих странах инаугурация вообще не предусматривает приглашения каких-либо иностранных гостей», — отметил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, планирует ли Кремль направить Зеленскому поздравление со вступлением в должность, Песков ответил, что данное решение будет принимать президент России Владимир Путин.

Ранее 16 мая Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского. Избранный президент Украины официально вступит в должность 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего президента страны Петра Порошенко. Полномочия Порошенко заканчиваются в мае.