Власти назвали виновника самого разрушительного пожара в Калифорнии

Американские власти назвали виновника самого страшного природного пожара в истории Калифорнии. Как сообщает в четверг, 16 мая, CNN, пожар произошел по вине энергетической компании Pacific Gas & Electric Co. Таковы результаты расследования, проведенного калифорнийским департаментом лесного хозяйства и защиты от пожаров.

Расследование показало, что возгорание началось из-за неисправности линий электропередачb, принадлежащих компании.

В PG&E заявили, что еще не ознакомились с результатами расследования, но его основные выводы совпадают с заявлениями, которые компания сделала ранее. В апреле ее представители сообщили, что причиной пожара могла быть неисправность оборудования.

Из-за сообщений о причастности к ЧП PG&E уже понесла значительные убытки, а после обнародования результатов расследования ее потери могут увеличиться.

Смертоносный лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 8 ноября 2018 года. Он унес жизни 85 человек, разрушил 14 тыс. домов и более 4 тыс. иных построек. Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории штата оценили в миллиарды долларов.