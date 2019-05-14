Порошенко наградил фигуранта дела о хищениях орденом Ярослава Мудрого

Уходящий со своего поста президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени гендиректора АО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко. Указ опубликован на сайте главы государства.

В документе сказано, что Тараненко и еще несколько человек удостоены награды за «значительный личный взнос в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Как отмечает «Страна.ua», руководство завода в лице Тараненко и еще семи человек проходят как подозреваемые в расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о присвоении 93,28 млн гривен (233 млн рублей) госпредприятия «Укрзализныця» («Украинская железная дорога» — Ред.).

По версии следователей, подозреваемые в период с декабря 2015 года по март 2017 года организовали закупку «Укрзализныцией» стрелочной продукции по завышенным ценам при помощи подконтрольных предприятий-посредников, таким образом завладев вышеуказанной суммой.

Ранее в марте активисты самопровозглашенной ДНР соорудили «орден Иуды» для Порошенко. «Награду» выплавили из осколков украинских снарядов, собранных волонтерами по всей республике.