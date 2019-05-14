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Бомж полностью остановил движение поездов через Брюссель

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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В Бельгии бездомный мужчина случайно поджег электрокабели железной дороги, ведущей через Брюссель от Северного до Южного вокзала. В результате железнодорожное сообщение утром во вторник, 14 мая, было полностью остановлено.

Как сообщает портал RTBF, бездомный создал себе укрытие близ путей и хотел согреться. Для этого мужчина развел огонь, который в 6:30 утра по местному времени (7:30 мск) перекинулся на кабели, а затем на электроаппаратуру. Возобновить часть железнодорожного сообщения удалось только к 8:00 (9:00 мск). Местных жителей предупреждают, что полностью восстановить движение удастся только к концу дня.

Пассажирам рекомендуют пересаживаться на метро и автобусы.

В июне 2018 года в Бельгии поезд сошел с рельсов. В результате инцидента состав опрокинулся на бок, пострадал машинист. В течение нескольких часов из-за аварии движение на участке между Монсом и Брюсселем было полностью остановлено.

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