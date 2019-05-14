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Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Оформить билет на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца теперь можно по медицинскому свидетельству о рождении. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое вступило в силу во вторник, 14 мая.

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Теперь при покупке билета свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое ЗАГСами, можно заменить медицинским свидетельством о рождении, выдаваемым роддомами или другими медучреждениями, в том числе и частными.

«Это решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении», — говорится в тексте документа.

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты. Их можно купить на поезда сообщением Москва–Ижевск, Воронеж–Москва, Москва–Санкт-Петербург, Самара–Москва, Ростов-на-Дону–Адлер, Москва–Адлер, Уфа–Москва. Это нововведение позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета.

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