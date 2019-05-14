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Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

Речь идет о билетах из Москвы на Дальний Восток, в Крым, Калининград, а также на межрегиональные рейсы. За счет субсидирования государством этих направлений билеты на них в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос.

Сейчас такие проездные документы можно приобрести только в кассах, из-за чего людям приходится стоять в очередях сутками.

В опрошенных «Известиями» авиакомпаниях сообщили, что поддерживают предложение о продаже льготных билетов через сайт госуслуг, но пока пытаются справиться своими силами.

Так, некоторые перевозчики запустили сервис покупки таких билетов, которым могут воспользоваться студенты и пенсионеры, однако всем остальным по-прежнему приходится стоять в очередях.

Для организации продаж через госуслуги придется не только доработать законодательство, но и сам портал –– для этого потребуется почти год, уверены участники рынка и эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Портал в небо: Минтранс обсуждает продажу льготных билетов через госуслуги

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