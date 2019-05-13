Высокая пожарная опасность ожидается в Нижегородской области

До 15 мая в Нижегородской области будет сохраняться 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников. Специалисты высоко оценивают риск природных пожаров в регионе.

По данным МЧС, с 9 по 12 мая в Нижегородской области произошло 26 возгораний сухой травы. Это значительно меньше, чем в те же праздничные дни 2018 года. Из-за аномальной жары до 15 мая в регионе будет сохраняться высокий класс пожароопасности. Есть риск распространения огня на населенные пункты, а также линии электропередачи. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В связи с пожароопасной обстановкой в регионе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим начал действовать в Удмуртии.