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Особый противопожарный режим начал действовать в Удмуртии

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В Удмуртской Республике ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 июня. Решение было принято в соответствии с постановлением правительства региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, во время действия периода запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Исключение составляют случаи, установленные законодательством РФ, пишет ИА «Сусанин».

В случае нарушения требований пожарной безопасности виновникам грозит штраф. Для физических лиц он составит до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

Ранее агентство писало о том, что в понедельник в Удмуртии ожидается до +32 градусов. Жителям рекомендовано организовать дополнительный запас воды для тушения пожаров, а также снизить физические нагрузки и тщательно выбирать одежду.

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