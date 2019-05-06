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Особый противопожарный режим вводят в районах Орловской области

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В связи с высоким классом пожарной опасности в Орловской области вводят особый противопожарный режим. Он начал действовать на территории шести муниципалитетов.

По данным специалистов, 4-й класс пожарной опасности установился в Орловском, Ливенском, Верховском и Болховском районах, а также в Орле и Ливнах. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Во время действия особого противопожарного режима местным жителям запрещено пребывание в лесу и въезд транспортных средств. Также на лесных территориях запрещено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также разведение костров.

Для физических лиц штраф за нарушение правил безопасности увеличивается и составляет от 2 до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц в период действия особого противопожарного режима штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.

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