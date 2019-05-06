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Особый противопожарный режим ввели в Липецке

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На территории Липецка ввели особый противопожарный режим. Он начал действовать с 26 апреля и продлится до 31 августа. Соответствующее постановление подписано и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной.

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС, противопожарный режим введен в связи с установившейся на территории города теплой сухой погодой, а также обострением пожарной обстановки. Во время действия режима запрещается разведение костров, пишет GOROD48.

Специалисты настоятельно рекомендуют во время отдыха на природе быть внимательными и осторожными. В лесах запрещено курить, разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Также запрещается оставлять бутылки и другой мусор, особенно пропитанный горючими веществами.

Нарушителям может грозить штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 15 до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.

По данным МЧС, только в Липецком районе выгорело 44 га земли. В Липецке пожары охватили площадь 26 га, в Лев-Толстовском районе — 25 га. В большинстве случаев причиной палов становился человеческий фактор.

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