Для мониторинга очагов пожаров в Якутии вылетят беспилотники

В Якутии беспилотники заменят вертолеты при мониторинге паводков и очагов пожаров, пишет в субботу, 11 мая, «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

Развитием применения беспилотников в Якутии займется авиакомпания «Полярные авиалинии». Отмечается, что перевозчик купил комплекс Zala 421-16E, в который входят два беспилотника, оборудование для управления и наблюдения.

Испытания запланированы на следующую неделю. Использование беспилотников позволит сократить расходы на мониторинг, так как один летный час составляет 25–60 тыс. рублей, в то время как час вертолета — 300 тыс. рублей.

26 апреля стало известно, что в Республике Саха (Якутия) специалисты минсельхоза готовятся к отгону скота на период весеннего паводка. На данный момент были проверены 93 пункта временного содержания скота в 62 населенных пунктах 14 улусов.

Этой весной специалисты отмечают сложную паводковую ситуацию. Согласно прогнозу Якутского УГМС, вскрытие реки Лена ожидается немного позже ранее озвученных сроков. В районе Ленска и Олекминска ледоход прогнозируется 9–16 мая.