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Около 3 млн т грузов доставят в отдаленные села Якутии по рекам

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Фото: пресс-служба правительства РС(Я)
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Порядка 3 млн т грузов планируется доставить в отдаленные села Якутии в течение сезона навигации. Сроки движения речных судов будут зависеть от климатических условий.

По данным республиканского правительства, около 1,2 млн т грузов завезут для жизнеобеспечения и производственных нужд сел. К ним относятся продукты питания, а также топливно-энергетические ресурсы, в том числе уголь и нефтепродукты. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В 2019 году навигация в верховьях реки Лены стартовала 4 мая. Суда Ленского речного пароходства загружены в Усть-Куте Иркутской области и будут идти вслед за ледоходом. Навигация по арктическим и северным рекам в Якутии завершится в конце сентября или начале октября.

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