В Приамурье потушили все природные пожары

В Амурской области потушили все природные пожары, возникшие в лесах и полях. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

«Все семь вчерашних возгораний потушены. Система мониторинга также не обнаружила ни одной термоточки», — рассказали в пресс-службе, отметив, что в лесах четырех районов области — Мазановском, Свободненском, Магдагачинском и Зейском — отменен режим ЧС.

В то же время на всей территории региона действует особый противопожарный режим. С начала весны там были зарегистрированы 211 природных пожаров, площадь которых составила порядка 58 тыс. га.

Между тем, по данным Авиалесоохраны на 9 мая, на территории России действует 67 лесных пожаров на площади 57,6 тыс. га. На первом месте по площади возгораний оказалась Иркутская область, где на 16,9 тыс. га бушуют 27 пожаров. Накануне стало известно, что за сутки площадь пожаров в регионе увеличилась вдвое.