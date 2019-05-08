Площадь лесных пожаров в два раза выросла за сутки в Иркутской области

В южных и центральных районах Иркутской области складывается неблагополучная обстановка по природным возгораниям. За сутки площадь пожаров увеличилась в два раза.

В 14 случаях природные возгорания создавали угрозы для населенных пунктов. Основной причиной пожаров по-прежнему называют человеческий фактор, в том числе разведение костров и выбрасывание из окон автомобилей непотушенных сигарет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе составлено более 450 протоколов о нарушении пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах. В 30 случаях протоколы составлены в отношении глав муниципалитетов за непринятие противопожарных мер.

На территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим.