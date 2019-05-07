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Полицейские предотвратили крупный пожар в Приангарье

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В городе Зиме Иркутской области сотрудники полиции предотвратили крупный пожар в одном из садоводств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили охваченные пламенем два дачных домика. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и мог перекинуться на соседние дома. Полицейские вызвали спасателей и самостоятельно приступили к локализации возгорания, пишет ИА IrkutskMedia.

Используя подручные средства, правоохранители начали окапывать территорию и обливать заборы и строения водой. Таким образом они сумели предотвратить дальнейшее распространения огня. Пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Руководством МО МВД рассматривается вопрос о поощрении полицейских.

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