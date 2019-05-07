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Пострадавшим от пожаров членам СНТ в Южно-Сахалинске окажут помощь

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Администрация Южно-Сахалинска окажет помощь членам садоводческих некоммерческих товариществ, владения которых пострадали при пожарах. Мэр города Сергей Надсадин в ходе встречи с руководителем регионального отделения Союза садоводов Надеждой Романовой и членом рабочей группы по проблемам садоводов при областной думе Татьяной Полищук поручил профильным структурам проработать такую возможность в правовом поле.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, поводом для обращения к мэру послужили пожары, которые в последние дни охватили сразу несколько СНТ. По словам Полищук, в огне пострадали десятки домов и построек, многие владельцы лишились самого необходимого инвентаря, пишет ИА SakhalinMedia.

На данный момент активисты подготавливают обращение в МЧС для установления точного количества пострадавших.

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